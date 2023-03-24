«Непризнанный самурай»: мужчина повредил чужую машину катаной на северо-востоке Москвы

Мужчина с катаной повредил машину знакомого своей бывшей Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На одной из неохраняемых автостоянок около одного из домов на Алтуфьевском шоссе 32-летний мужчина изрезал самурайской катаной кузов «BMW X5». Машина принадлежит знакомому его бывшей девушки, а произошло это еще в декабре 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Он сделал это из личный неприязненных отношений к владельцу авто.

Помимо повреждения лакокрасочного покрытия машины, нарушитель разбил и все стекла в автомобиле. Общий ущерб его злодеяний оценивается в сумму более 442 тысяч рублей.

Сотрудникам правопорядка удалось найти преступника, изучив имеющиеся кадры с камер видеонаблюдения. Теперь он предстанет перед судом за умышленную порчу имущества.

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