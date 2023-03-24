Синоптик Синенков: на следующей неделе в Москве стоит ожидать затяжные дожди

На следующей неделе в Москве стоит ожидать затяжные дожди Фото: pixabay.com

На следующей неделе в Москве ожидаются довольно затяжные дожди. Они будут идти время от времени и лишь иногда можно рассчитывать на недолгие прояснения. В выходные в столице будет облачная погода. Об этом рассказывает ТАСС со слов ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Самым теплым днем недели станет вторник 28 марта.

Температура воздуха может достигать 14 градусов тепла, а осадки в этот день могут прекратиться на небольшой промежуток времени. В ночь на 30 марта синоптик прогнозирует небольшие заморозки. Днем ранее температура воздуха в первой половине суток будет около пяти градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что по словам синоптика Вильфанда снег растает в Москве лишь к середине апреля. Температура воздуха сейчас превышает климатическую норму.