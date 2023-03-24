Четверо мужчин и одна женщина предстанут перед судом за аферы с недвижимостью в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве завершено расследование по делу о мошенничеству в особо крупном размере, фигурантами которого были четверо мужчин и одна женщина. Они незаконно становились владельцами квартир в Москве по поддельным документам. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета столицы.

Следователи провели около 30 обысков и обнаружили у фигурантов дела множество паспортов умерших и без вести пропавших людей.

В 2021 году они узнали, что собственница одной из квартир дома на улице Академика Пилюгина в Москве, проходит длительное лечение за пределами страны, чем и воспользовались мошенники. Они оформили переход права собственности по поддельным документам.

Аналогичную схему они провернули и в январе 2022 года с пожилой женщиной, завладев ее квартирой.

Отдельное производство было заведено на начальника ОВМ ОМВД России по Рязанскому районе города Москвы, который незаконно изготовил ложный паспорт, который и помог лишить одну из пострадавших недвижимости. Он уже получил тюремный срок в пять лет и шесть месяцев.

Ранее KP.RU писал, что мужчина в Москве повредил автомобиль знакомого своей бывшей с помощью катаны. Помимо повреждений кузова он разбил и все стекла, а общий ущерб оценивается в сумму более 442 тысяч рублей.