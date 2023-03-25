Тела двух человек нашли в квартире на Беломорской улице в Москве

Правоохранители устанавливают детали случившегося Фото: Артем КИЛЬКИН

На северо-западе столицы в квартире, расположенной на Беломорской улице, обнаружили тела двух человек. Пока неизвестно, носит ли их смерть криминальный характер, сообщает РЕН ТВ.

Трубы нашли вечером в пятницу, 24 марта. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Точные причины смерти жильцов установят после экспертизы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тела двух человек обнаружили сотрудники МЧС. В экстренные службы обратилась хозяйка квартиры. Она сообщила, что более суток квартиросъёмщики не выходят на связь.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье труп мужчины с Нового года пролежал под елкой. Его тело случайной нашел прохожий. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Детали случившегося выясняются.