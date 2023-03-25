Небольшой дождь и до +13 градусов ожидаются в Москве 25 марта

В Москве в выходные ожидается дождливая погода Фото: Антон ФОКИН

В Москве в субботу, 25 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что немного ниже нормы климата. В городе будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночь на воскресенье атмосферные осадки сохранятся. Столбики термометров будут показывать около трех-пяти градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Днем 26 марта температура воздуха составит около +7…+9 градусов, продолжит идти дождь.

Ранее KP.RU писал, что на следующей неделе в Москве стоит ожидать затяжные дожди. При этом в городе будет довольно тепло – до +14 градусов.