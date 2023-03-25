Сергей Собянин поздравил работников культуры Москвы с профессиональным праздником

Собянин поздравил москвичей с Днем работника культуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 марта, поздравил работников культуры с их профессиональным праздником. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, энтузиазм, креативность. За огромный вклад в развитие культуры. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!», - написал он.

Градоначальник напомнил, что в столице работает свыше десяти тысяч театров, библиотек, кинотеатров, концертных залов и парков. По его словам, каждый из них позволяет горожанам прикасаться к творчеству и высокому искусству.

Собянин добавил, что в городской афише всегда представлены мероприятия для любителей классики и современного искусства. Это редкие выставки, литературные встречи, фестиваля, культурные акции, концерты, лекции и прочее.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин предложил горожанам оценить дизайн новых станций БКЛ. Голосование пройдет на портале «Активный гражданин».