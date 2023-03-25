Подростки устроили массовую драку возле цирка в центре Москвы

Полицейские задержали восемь человек, в отношении двух из них составили административные протоколы Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько молодых людей подрались возле Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Они устроили потасовку в ночь на субботу, 25 марта, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника, очевидцы вызвали на место драки сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка установили, что между парнями произошел конфликт. Они задержали восемь нарушителей и доставили их в отделение полиции. На двоих участников потасовки составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство. После этого всех дебоширов отпустили.

Уточняется, что один из участников драки обращался за медицинской помощью. Информация о его состоянии не сообщается. По факту случившегося проводится проверка. Причины и обстоятельства драки выясняются.

Источник KP.RU в правоохранительных органах добавил, что драку устроили две группы подростков в кафе фастфуда в прилегающем к цирку здании.

Ранее KP.RU писал, что в Москве шестеро подростков в масках избили мужчину на улице Юных Ленинцев. На место происшествия вызвали правоохранителей, к моменту их прибытия нарушители убежали.

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