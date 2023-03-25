В Москве выявили 1897 новых случае COVID-19 за сутки

Госпитализировали 147 человек, 1709 пациентов выздоровели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1897 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1780 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 25 марта.

Госпитализация потребовалась для 147 жителей столицы, еще 1709 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни девяти человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 468 497 человек, 3 272 827 горожан выздоровели после болезни, 48 416 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за сутки выявили 12 382 новых случая заражения COVID-19. В стационары отправили 1373 жителя страны, 12 544 пациента вылечились, 37 россиян скончались от последствий и осложнений ковида.

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