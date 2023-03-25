Собянин: Каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 рублей инвестиций

Каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Открытие Большой кольцевой линии московского метро позволит привлечь частные инвестиции на сумму в 5,2 триллиона рублей, рассказал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин. Новая линия столичной подземки не только развивает транспортную систему, но и делает существенный вклад в экономику города. Каждый бюджетный рубль, вложенный в ее строительство, вернется Москве в семикратном размере.

«Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жилье, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы - и уже в следующем году БКЛ окупится. Каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций. Город потратил на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей, а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций больше 5,2 триллионов рублей», - написал Сергей Собянин.

К 2030 году работу в социальных и коммерческих объектах, построенных вокруг станций Большого кольца, получат около 400 тысяч человек.

«Часть средств на строительство БКЛ мы привлекли через «зеленые» облигации Москвы. Доходы от них идут только на экологические проекты. БКЛ, безусловно, один из них: многие москвичи отказываются от личных машин в пользу экологичного и пунктуального метро», - отметил Сергей Собянин.

Мэр города уточнил, что на покупку поездов для новой линии метро столица получила федеральный инфраструктурный бюджетный кредит.

«Он дается регионам на 15 лет всего под 3% годовых. На эти средства город приобретет почти 500 самых современных вагонов», - рассказал столичный градоначальник.

Ранее Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать самую красивую из новых станций Большой кольцевой линии метро. Глава города пригласил москвичей принять участие в голосовании, открытом на портале «Активный гражданин». В конкурсе участвуют девять станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Участники голосования могут выбрать до трех станций и отдать за них свои голоса.

Каждую из новых станций Большой кольцевой линии отличает оригинальный дизайн и интересные архитектурные идеи. Например, «Марьину Рощу» украсили колонны в виде фарфоровых чайников. Станцию «Сокольники» дизайнеры оформили портретами первых строителей московского метро и плакатами 1930-х годов. А станцию «Нагатинский Затон» украшают мозаики с рыбами.

БКЛ - крупнейший проект в истории московского метростроения. Она протянулась на 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо: «Замоскворецкое» на юге Москвы, «Аминьевское» на западе и «Нижегородское» на востоке. Предполагается, что новой линией будут пользоваться 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.