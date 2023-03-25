Жителей Москвы предупредили о дожде до вечера 25 марта

В Москве до 18:00 25 марта будет идти дождь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москве до 18:00 25 марта будет идти дождь. Атмосферные осадки усилят таяние снега, предупредили в телеграм-канале Городского хозяйства.

К ликвидации возможных временных скоплений воды привлекут бригады ГУП «Мосводосток». В отдельных низинных местах за ситуацией будут следить коммунальщики.

Горожане смогут сообщить о скоплениях дождевой воды, позвонив в диспетчерскую службу или написав сообщение в аккаунт учреждения ГУП «Мосводосток» «Вконтакте». Городские службы оперативно отрабатывают все заявки, например, за сутки 24 марта было выполнено 50 обращений.

Ранее KP.RU писал, что в Москве объявили штормовое предупреждение из-за половодья. С 25 по 28 марта уровень воды в реках может подняться на один-два метра. Этому поспособствует теплая погода и дожди.