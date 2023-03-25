Вильфанд: ночные заморозки вернутся в Москву с 29 марта

В Москве ночью ожидаются морозы до -5 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в конце марта ожидается похолодание, в город вернутся ночные заморозки. К четвергу температура воздуха понизится до +1…+5 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Похолодание начнется в среду, а 30-31 марта температура уже будет близка к климатической норме», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, ночами температура будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, днем – от одного до пяти градусов тепла. Похолодание будет заметным – температура опуститься на 8-10 градусов.

Вильфанд отметил, что до среды в столице сохранится «Апрельская погода» с температурой в 12-13 градусов. Такие показатели на 5-8 градусов выше климатической нормы месяца.

Ранее KP.RU писал, что снег в Москве полностью растает к середине апреля. Ближайшие пару недель будут довольно теплыми, поэтому снежный покров окончательно исчезнет.