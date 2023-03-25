Библиотекарь из Москвы Ионова назвала шесть книг для чтения с детьми

Все книги подойдут для семейного чтения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ведущий библиотекарь детского отдела библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина Татьяна Ионова перечислила шесть книг для детей разного возраста. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, для самых маленьких подойдет книга французской писательницы Катрин Грив «Мое любимое животное». В ней малыши смогут поиграть в игру – найти лягушат, спрятанных на станицах. Еще один вариант – книга австрийской писательницы Бригитты Венингрен «Пауль любит маму». В ней рассказывается о мальчике, который готовит сюрприз для мамы.

Для ребят постарше библиотекарь рекомендует книгу «Работа над ошибками, или Давайте ошибаться правильно!» Маши Рупасовой. Она посвящена актуальным психологических проблемам, с которыми сталкиваются дети при общении с друзьями, одноклассниками и родителями. Также детей заинтересует книга «Анька М и Анька П» Татьяны Март о сестрах, которые живут в разных городах – Москве и Санкт-Петербурге.

Подросткам понравятся книги «Эксплеты. Лебединая башня» Ирины Фуллер и «Евгений Онегин. Графический путеводитель» Алексея Олейникова. Первая – это история о волшебстве и школьной любви, вторая – это комиксы с героями романа А.С. Пушкина.

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