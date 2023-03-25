Стоимость поездки на такси в Москве увеличилась почти на 17%

В Москве одна поездка на такси в среднем стоит 363 рубля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве средняя стоимость поездки на такси за зиму выросла почти на 17% –с 311 рублей до 363 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». В Санкт-Петербурге услуга подешевела в 2,6 раза – с 700 до 269 рублей.

По словам экспертов, на стоимость поездок повлияли погодные условия: это зимой из-за крепких морозов возросло число будничных поездок по городу. В прошлом году жители столицы в основном совершали длинные поездки, например, до загородных достопримечательностей, аэропортов.

Ранее KP.RU писал, что эксперты назвали районы Москвы с самым дорогим и дешевым жильем. Бюджетные варианты представлены в Молжаниновском районе (средняя стоимость лота 2,9 млн рублей), а самые дорогие – в Хамовниках (135 млн рублей), на Арбате (75 млн рублей) и Якиманке (70 млн рублей).