Собянин рассказал как программа «Мой район» изменила пять районов на Севере Москвы

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной инфраструктуры на севере столицы. Фото: sobyanin.ru.

В пяти районах на севере Москвы за последние годы построили 26 образовательных учреждений, сообщил Сергей Собянин. Глава города рассказал, как программа «Мой район» сделала более комфортной жизнь москвичей в САО. В этих районах проживают более 425 тысяч человек.

«За последние годы в Коптево, Ховрино, Головинском, Войковском и Левобережном районах мы построили 26 образовательных объектов, в том числе 20 детских садов и шесть школ», - написал Сергей Собянин в личном блоге на сайте мэра Москвы.

Новая большая школа на 1900 человек открылась недавно в Валдайском проезде. В ближайшие годы городские власти капитально отремонтируют детский сад на улице Петрозаводской и школу на улице Клинской. На улице Фестивальная завершится строительство нового учебного корпуса на 200 человек и детского сада на 150 мест. Уже готов детский сад на Кронштадтском бульваре, еще один – на 100 мест – построен Ленинградском шоссе.

Мэр Москвы также рассказал о развитии транспортной инфраструктуры на севере столицы. В Ховрино и Левобережном открылись две новые станции метро. «Беломорская» сделает более доступным сообщение с центром города для жителей микрорайонов на улице Смольной и на Ленинградском шоссе. «Ховрино» стала крупным пересадочным узлом, где пассажиры смогут перейти с метро на будущий третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) или воспользоваться автовокзалом. Для жителей Коптево и Войковского теперь доступны сразу четыре новых станции МЦК: «Лихоборы», «Коптево», «Балтийская» и «Стрешнево». Вместе с Ховрино и Лихоборами в составе МЦД-3 на севере столицы будут открыты станции «Грачевская» и «Моссельмаш». Менее чем за десятилетие жители САО получат 11 новых станций метро и городской электрички.

Сергей Собянин отметил, что в северных районах столицы продолжается создание комфортной городской среды. Реконструированный Речной вокзал стал любимым местом прогулок не только для жителей ближайших районов, но и для москвичей из других округов. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по комфортной набережной, подышать воздухом в парке, а летом – позагорать на пляже. Обновили парк Дружбы с Фестивальными прудами. В этом году благоустройство начнется в Старопетровском сквере и в сквере у храма иконы Божией Матери Знамение на улице Фестивальной. Кроме того, будут модернизированы дворы жилых домов.

Для жителей САО построили три новых поликлиники, еще в нескольких идет капитальный ремонт. Их реконструкция закончится до конца 2023 года. Активно ведется реновация жилых домов. По словам Сергея Собянина, в Коптево, Головинском, Войковском и Левобережном будут расселены 305 домов. В новые квартиры из старых зданий переедут почти 64 тысячи человек. Уже построено десять многоэтажей, семь из них сейчас заселяются. По программе комплексного развития территорий в промышленной зоне «Братцево» собираются построить свыше 550 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома.

«В результате комплексного развития районы Коптево, Ховрино, Войковский, Головинский и Левобережный станут еще более комфортными - с современной инфраструктурой, уютными зелеными парками и качественными рабочими местами», - отметил Сергей Собянин.