«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Москве

В Московском регионе ожидается сильный туман Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Предупреждение будет действовать с вечера субботы до раннего утра воскресенья, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Местами туман. Период предупреждения с 21 ч. 25 марта до 03 ч. 26 марта», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время тумана автомобилистов просят быть осторожными, не превышать скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Пешеходов призывают носить светоотражатели при движении в темное время суток.

Ранее KP.RU писал, что синоптик «Фобос» Михаил Леус предупредил о высоком половодье на реках Московского региона. Уровень воды поднимется из-за дождей и таяния снега.