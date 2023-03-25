Собянин рассказал, каким будет после реставрации павильон ВДНХ «Радиоэлектроника и связь»

Специалисты по архивным фотографиям возвращают павильону его исторический облик 1954 года. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Реставрация павильона ВДНХ «Радиоэлектроника и связь» будет закончена в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Реставраторы вернут зданию исторический облик. После реконструкции в нем откроется Олимпийский музей России. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

«Возрождение павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ планируем закончить в этом году. Здание построили в 1937 году, а потом дважды реконструировали. Позже фасады были закрыты, часть богатого декора демонтировали. Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался «Поволжье»», - написал мэр столицы.

Реставраторы тщательно воссоздают декоративное покрытие терраццо стилобата – оно было утрачено и заменено на бетонную брусчатку. Вновь заработают фонтаны-каскады: для этого их оснастят современным оборудованием. Строители обновят терразитовую отделку фасада здания, постаравшись максимально воссоздать исторические технологии середины прошлого века. Кроме того, специалисты отреставрируют и создадут заново живописные картины на потолках и их обрамления из лепнины. После ремонта в здании повесят 32 люстры из бронзы. Исторические светильники были утрачены, и новые образцы так же изготавливались по фотографиям.

Сергей Собянин отметил, что в прошлом году на павильон вернули утраченные больше 60 лет назад скульптуры. Это композиция «Колхозник и колхозница», украшенная гербом РСФСР, а также скульптурные изображения солдата и матроса. Фасад здания снова украшают 48 барельефов и восемь горельефов.

Первая версия павильона 1937 года, полностью утраченная, была построена в форме символического стального моста над бурным каскадом вод Большой Волги. Вторая версия павильона была полностью перестроена в стиле сталинского ампира. В центре нового здания располагался витраж - карта Поволжья, кровлю венчали скульптуры колхозников, солдата и матроса. В 1958 году павильон был реконструирован, а в 1959-м переименован в «Радиоэлектронику». Работы по возвращению павильону исторического облика стартовали в 2014 году.

Проект «Олимпийский музей России» был представлен в октябре прошлого года на форуме «Россия – спортивная держава».

«Более 30 миллионов человек посещают ВДНХ ежегодно, и мы готовимся принимать эту аудиторию, удивлять, рассказывать ей о спорте высших достижений и приобщать к олимпийским видам спорта», - отметили представители Олимпийского комитета России.

Для размещения экспозиции музея Олимпийского резерва в павильоне будут обустроены пять выставочных залов, в том числе универсальный зал, который можно будет также использовать для лекций, и зал с зоной буфета.