Реабилитолог Бондаренко назвал причины появления грыжи

Одной из основных причин возникновения грыжи является отсутствие белковой пищи в рационе Фото: Shutterstock

Одной из основных причин возникновения грыжи является отсутствие мяса и рыбы в рационе. Если человек не употребляет белковую пищу, организм не вырабатывает коллаген, сообщил реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с «Мослентой».

По его словам, это заболевание также может появиться из-за длительного сидения за рабочим местом и неправильной осадки. Чтобы сохранять здоровье, человеку необходимо двигаться хотя бы полтора-два часа в день.

Эксперт пояснил, что межпозвоночная грыжа формируется в том случае, если позвонки утратили гладкость и не перестали выполнять функцию амортизации. Чаще всего она появляется в зоне поясницы, крестца, в шейном или грудном отделе. Проявляется заболевание не сразу, а лишь спустя пять-восемь лет малоподвижного образа жизни.

Ранее KP.RU писал, что врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что алкоголь и сладкие газировки сгущают кровь. Эти напитки лучше исключить из рациона.