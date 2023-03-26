Ефимов: В январе 2023 года производство колбасных изделий в Москве увеличилось почти на 10 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В мясоперерабатывающей отрасли столицы сейчас работают свыше двух десятков компаний. На них трудятся около 14 тысяч человек. Среди выпускаемых ими продуктов - колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, нарезки и снеки. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства этой продукции.

«В январе этого года столичные предприятия произвели более 24 тысяч тонн колбасных изделий, что превышает показатель того же месяца предыдущего года на 9,6 процента», - отметил заммэра.

По его словам, в целом за первый месяц 2023 года поставки мясных продуктов столичными предприятиями увеличились на 8,7 процента – до 9,6 миллиарда рублей. Эти данные демонстрируют растущий интерес потребителей к местным, произведённым в Москве, мясным изделиям. Создавая в столице свои предприятия, инвесторы выходят на крупные рынки сбыта. Плюс ко всему могут пользоваться качественной инфраструктурой и различными городскими программами помощи бизнесу. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что столичным промышленникам город предлагает свыше 20 мер системной поддержки. Среди их активных пользователей - компании мясоперерабатывающей отрасли.

«Три из них, к примеру, имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие», - уточнил глава ведомства.

Московские заводы также обращаются за финансовой помощью – льготными кредитами и займами. Для этого можно оформить заявку в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 4). Подробнее - на сайтеФонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.

Компаниям доступны и консультации в Центре поддержки промышленности. Темы самые разные - действующие меры помощи бизнесу, локализация производства, льготные кредиты, подбор альтернативных поставщиков, взаимодействие с органами власти. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.