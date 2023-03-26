Облачность, дождь и до +10 градусов ожидаются в Москве 26 марта

Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 26 марта, прогнозируется облачная и дождливая погода. Днем столбики термометров покажут около +8…+10 градусов, ночью - +2…+4 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, что немного ниже нормы климата, влажность – 98%. В городе будет дуть ветер южной четверти с переходом на западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник в городе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем 26 марта в городе все также будет пасмурно. Температура воздуха составит +10…+12 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в ночные заморозки вернутся в Москву с 29 марта. Воздух будет остывать до 0…-5 градусов.