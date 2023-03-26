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НовостиПроисшествия26 марта 2023 10:28

Неизвестные сожгли Range Rover на Садово-Черногрязской улице в центре Москвы

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве неизвестные сожгли иномарку, возбуждено уголовное дело

В Москве неизвестные сожгли иномарку, возбуждено уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве на Садово-Черногрязской улице неизвестные подожгли автомобиль Range Rover. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машину, она тоже сгорела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что нарушители облили колеса иномарки воспламеняющейся жидкостью и подожгли их. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Их разыскивают.

В ГУ МВД России по Москве подтвердили, что неизвестные повредили два автомобиля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что один человек погиб при пожаре девятиэтажке на севере Москвы. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. На месте работали сотрудники экстренных служб. Причины пожара выясняются.