Синоптик Варакин спрогнозировал мокрый снег и заморозки в Москве в апреле

Ночные заморозки и мокрый снег вернутся в Москву Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москву после аномально теплой погоды вернутся ночные заморозки и атмосферные осадки в виде мокрого снега. Похолодание начнется в последних числах марта и продолжится в апреле, сообщает «РГ» со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам метеоролога, днем в городе будет небольшой плюс, а по ночам – заморозки. Такая погода замедлит таяние снега и льда, в том числе на реках и в лесах. При этом температурные показатели будут соответствовать климатической норме месяца.

Синоптик добавил, что в апреле москвичей ждут дожди, мокрый снег и гололедица. Но к концу месяца горожане наконец-то смогут насладиться весной: температура воздуха повысится до +18…+20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что 26 марта в Москве может стать самым дождливым днём за последние 144 года. По прогнозам синоптиков, в городе выпадет до 12 мм осадков.