Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах во время ливня 26 марта

Столичных водителей призывают быть внимательными на дорогах во время дождя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Столичных водителей призывают быть внимательными на дорогах во время дождя. По прогнозам синоптиков, ливень будет идти до шести часов вечера, сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

Автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений, и соблюдать дистанцию. Также необходимо включить ближний свет фар и объезжать глубокие лужи. За рулем не стоит отвлекаться на гаджеты. Перед поездкой нужно проверить состояние дворников.

Ранее KP.RU писал, что воскресенье 26 марта может стать самым дождливым за последние 75 лет. В городе выпадет от 10 до 19 мм осадков, то есть 25-50% месячной нормы осадков. МЧС выпустило экстренно предупреждение из-за надвигающегося ливня.