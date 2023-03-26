В Новой Москве построят 12 детских садов и 14 школ до конца 2023 года

В ТиНАО построят 14 школ и 12 детских садов Фото: mos.ru

В Новой Москве до конца года построят еще 12 детских садов на 2800 мест и 14 школ на 8370 учащихся, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, одна из самых больших школ – на 2100 мест – откроется в поселении Внуковское на ул. Бориса Пастернака. Учебный корпус уже получил разрешение на введение в эксплуатацию. В здании располагаются классы для начальной, средней и старшей школы, кабинеты, ИТ-полигон, библиотечный центр, пять спортзалов, столовая и прочее.

Школу-гигант на 1150 мест построят в деревне Саларьево. Она станет одной из крупнейших в ТиНАО. В учебном заведении создадут кабинеты, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс.

Кроме того, в поселении Сосенское появится детский сад на 220 мест. В трехэтажном здании будут заниматься девять групп. В каждой ячейке организуют раздевалку, спальню, игровую, буфет и санузел. А в Щербинке откроют детский сад на 150 мест.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин осмотрел ход строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Платную вылетную магистраль откроют в этом году.