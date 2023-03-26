Купальник, гидравлическую тележку и медицинский снимок забывали пассажиры в метро Москвы

Чаще всего пассажиры забывают вещи на станции «Нижегородская» Фото: Департамент транспорта Москвы

В 2022 году пассажиры забыли в Московском метрополитене более 28 тысяч вещей. При этом с 1 марта 2023 года на БКЛ жители забыли 193 вещи. Самые необычные среди них – подарочный набор для исполнения желаний, игровой набор «Раскопки», медицинский снимок и купальник, сообщили на сайте столичной мэрии.

Столичное метро растет, поэтому в этом году забытые вещи доставляют на три больших склада на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники». Отыскать вещь помогу работники подземки.

По статистике, мужчины забывают вещи в вагонах метро чаще, чем женщины. Клады пополняют во все дни недели, однако больше вещей теряют по пятницам. Чаще всего их забывают на станции «Нижегородская». Самой маленькой потерянной находкой стала сим-карта, а самой большой – гидравлическая тележка.

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