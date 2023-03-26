Экологи составили весенний календарь цветения растений в Москве

На природных территориях столицы можно увидеть свыше двух тысяч растений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На природных территориях столицы можно увидеть свыше двух тысяч растений. Специалисты Мосприроды разработали весенний календарь цветения некоторых из них, сообщили на сайте учреждения.

По словам экологов, ранней весной в городе появляются травянистые растения, например, мать-и-мачеха, подснежники, пролески, крокусы, хохлатки, гусиные луки, медуница и прочее. Затем в апреле распускаются пролески сибирские, фиалки опушенные, волчье лыко. А в мае столицу украшают ветки вишни, яблони, сирени, ландыша майского.

В Красную книгу Москвы занесено 10 видов древесной и травянистой флоры. Среди них – береза приземистая, печеночница благородная, чина весенняя, первоцвет весенний и другие.

Ранее KP.RU писал, что на природных территориях Москвы зимой заметили около 60 видов животных.