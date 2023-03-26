Около 30% нормы осадков выпало в Москве днем 26 марта

В Москве днем 26 марта выпало 10 мм осадков Фото: Архив "КП"

В столице днем 26 марта выпало 10 миллиметров осадков, то есть почти 30% месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«По предварительным данным, прирост осадков к 18:00 составил чуть менее 30% месячной нормы», - уточнили синоптики. Эти данные получили с главной метеотанции, расположенной на ВДНХ.

В метеобюро добавили: всего с начала марта пролилось 54 мм небесной влаги – это почти 160% месячной нормы осадков. К концу дня станет известно, будет ли побит рекорд по осадкам для этого дня.

Ранее KP.RU писал, что воскресенье 26 марта может стать самым дождливым за последние 75 лет в Москве. По прогнозам синоптиков, за день выпадет до 19 мм осадков. За всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 так сыро в городе было лишь один раз – в 1951 году.