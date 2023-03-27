Багреева: Студенты столичных вузов посетят серию семинаров по управлению экономикой Москвы

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева сообщила о запуске серии семинаров по управлению экономикой столицы. Их участниками станут студенты и преподаватели ведущих московских вузов. Обучающую программу подготовили Департамент экономической политики и развития Москвы и Аналитический центр Москвы.

«В будущем выпускники вузов будут работать в различных организациях города, поступят на государственную службу или решат создать свой бизнес и таким образом станут частью экономики города, - отметила Багреева. - Поэтому важно, чтобы завтрашние специалисты понимали, как она устроена и как работает, с какими задачами сталкивается и какие тренды актуальны сегодня для развития экономики столицы и России».

По ее словам, слушатели семинаров изучат работу системы “Единое хранилище данных”. Это передовой информационно-аналитический ресурс, содержащий масштабный массив социально-экономической статистики не только по Москве, регионам и России, но и по отдельным городам и странам мира.

«Студенты могут использовать данные и аналитические инструменты хранилища как для изучения экономики столицы и страны в целом, так и при подготовке своих научно-исследовательских работ», – уточнила столичный министр.

Кроме того, семинары помогут также наладить взаимодействие со студентами и преподавателями.

«Наши эксперты смогут дать профессиональные ответы на интересующие студентов вопросы об экономике города и практическом применении полученных знаний по экономическому анализу, планированию и прогнозированию», - пояснила Багреева.

При этом сотрудникам столичного департамента немаловажно узнать, как педагоги вузов оценивают городские методики и разработки. Мнение молодежи им тоже будет интересно услышать. В частности, новые идеи развития города от тех, кто только начинает свой профессиональный путь в сфере экономики, сказала министр.

Для студентов Высшей школы экономики уже состоялась первая такая встреча. На ней представители Аналитического центра Москвы поделились, например, особенностями работы с большими массивами данных и основами экономического моделирования. Участники семинара в тестовом режиме попробуют справиться с реальными задачами Департамента и Аналитического центра Москвы. Авторов лучших работ пригласят поучаствовать в реализуемых проектах в качестве стажеров или сотрудников.