Ефимов: В Москве активно реализуются 26 проектов комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва постепенно избавляется от так называемого «ржавого пояса» - бывших промзон и неэффективно используемых земель. Их перезагрузка кардинально меняет городские кварталы. Вместо устаревших и часто опасных сооружений размещают современную застройку. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня в активной стадии реализации находятся 26 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Ими занимаются инвесторы и назначенные городом операторы. В работе уже 371,6 гектара! На них возведут примерно 7,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Сюда входят жилые дома, учреждения образования и спорта, офисы и торговые центры, а также производственные площадки.

«В результате в городе появится свыше 89 тысяч новых рабочих мест, - отметил заммэра. - Инвестиции в реализацию проектов составят около 716 миллиардов рублей».

Напомним, в 2020 году Москва заключила первый договор о КРТ бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Теперь уже город и инвесторы подписали 11 таких договоров. Из них семь - с правообладателями участков. А исполнителей остальных проектов выбрали на торгах.

Ещё 15 участков будут приводить в порядок назначенные городом операторы. В их числе -Московский фонд реновации жилой застройки, казенное предприятие «Комплексное развитие территорий» и ОЭЗ «Технополис Москва». Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что с помощью программы КРТ столица получает сбалансированную городскую застройку. Например, благодаря 26 проектам появятся более 3,8 миллиона квадратных метров жилья, часть которых выделят новоселам реновации. Плюс столько же построят общественно-деловых и промышленных сооружений.

«В новых кварталах возведут 25 объектов образования – школы, детские сады и колледжи, восемь спортивных комплексов площадью почти 50 тысяч квадратных метров, учреждения культуры, а также технопарки, производства и другие объекты», – уточнил Гаман.

По его словам, один из недавних договоров о КРТ был подписан городом в марте этого года с правообладателями заброшки на улице Новая Ипатовка в Коптеве. В результате здесь на 5,2 гектарах разместится более 117 тысяч квадратных метров недвижимости.