Спасатели напомнили, как вытащить человека, провалившегося под лед Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Положительная температура на улице держится почти с начала марта, синоптики отмечают, что подобное большая редкость. Температурные показатели в Москве больше соответствуют апрелю, нежели марту.

Лед на водоемах постепенно тает и выходить на него становится опасным. Не так давно в Ярославской области утонули 3 человек, среди них был основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Компания переходила Волгу и попала в полынью.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» давно предупреждают, что выходить на лед стало опасно. В Московской области провели мониторинг ледовой обстановки по всем водоемам.

Любителям зимней рыбалки советуют перебираться на берег, так безопаснее.

- Структура ледового покрытия в любом случае изменилась в связи с потеплением и обилием осадков. Талая вода, скопившаяся на поверхности, миллиметр за миллиметром проточила себе путь вниз, разрушая лед, который при легком ударе, - цитирует слова замначальника госучреждения Игоря Сорокина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Спасатели напомнили, как оказать помощь человеку, провалившемуся в воду.

Выходить на лед уже небезопасно, а в туман, дожди и ночное время делать это запрещено. Лучше не оказываться у водоема в одиночку, но и большую компанию лед не выдержит.

Если необходимость выйти на поверхность действительно очень высока, то нужно идти с соблюдением дистанции. В таком случае будет шанс помочь провалившемуся в воду.

Поможет выбраться веревка с грузом на конце, пешня, длинная палка или доска, пишет РИАМО.

Нельзя подходить к кромке полыньи. После того, как спасательное средство подано, нужно отползти подальше и аккуратно вытягивать человека на поверхность.

- Скорость таяния зависит и от наличия течения в водоемах, от погодных условий, от работы гидротехнических сооружений», — сообщил "360" замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Быстрее всего лед тает в местах стремнин, впадения ручьев, под мостами и у болотистых берегов.

Ранее в Москве прохожие спасли собаку, которая провалилась под лед. Очевидцы прислали видео, как два парня медленно пробрались к лунке и вытянули животное с помощью палки, пишет Москва 24.