При пожаре на улице Бутлерова в Москве пострадало двое детей и женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-западе Москвы в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Бутлерова произошел пожар. Среди пострадавших — хозяйка горевшей квартиры и двое детей. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Одного ребенка госпитализировали в медучреждение.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которым удалось за короткое время ликвидировать возгорание. О площади возгорания информации не поступало.

Также не известен характер и степень тяжести травм пострадавших. Для установления причин и обстоятельств пожара на месте продолжают работу специалисты.

Ранее KP.RU писал, что неизвестные сожгли Range Rover в самом центре Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Поджигатели успели скрыться с места преступления и теперь их разыскивают.