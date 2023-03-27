Московская пенсионерка втайне от близких глотала монеты и заедала их гвоздями с швейными иглами

Московская пенсионерка втайне от близких глотала монеты, а потом заедала их гвоздями и швейными иглами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московские врачи спасли жизнь пенсионерке, которая питалась монетами, гвоздями и швейными иглами.

Как стало известно сайту mk.ru, 72-летнюю женщину привезли в больницу родственники.

Жительница Долгопрудного страдает редкой формой пикацизма (психического расстройства, при котором человека тянет съесть что-нибудь несъедобное) - акуфагией. Пенсионерка в тайне от близких глотала металлические предметы с острыми кроями. В сарае женщина находила гвозди, в кладовой - швейные иголки.

Удивительно, но ни разу она не поцарапала стенки пищевода и желудка. В итоге в брюшной полости у бабушки осело полкило металлолома.

Но последний ее эксперимент едва не стоил женщине жизни. Последний гвоздь продырявил стенку желудка. В итоге бабушка была госпитализирована в Долгопрудненскую городскую больницу.

- С помощью специальных щипцов из желудка было извлечено 8 монет, 2 гвоздя и 10 иголок, - сказал врач-эндоскопист больницы Андрей Захаров.

В кишечник инородные предметы не попали, так что пациентка спаслась только чудом. Сейчас она чувствует себя хорошо.

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