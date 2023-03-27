Мужчина на юго-западе Москвы в автобусе показывал подростку видео для взрослых и предложил уединиться Фото: Олег ЗОЛОТО

На юго-западе Москвы мужчина в автобусе присел к 13-летнему подростку и начал показывать на телефоне видео с материалами для взрослых, а после предложил вступить с ним в половой контакт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Подросток от такого предложения ответил отказом, а после этого рассказал о произошедшем родителям.

Они сразу же обратились в правоохранительные органы и следователям удалось в скором времени установить личность преступника и задержать его. После задержания с ним проводятся следственные действия.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что мужчина в Москве предложил прохожей донести пакет, а после этого изнасиловал ее. После того, как преступник надругался над 36-летней женщиной, он скрылся с места преступления.