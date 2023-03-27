Москвичам рекомендовали не мыть окна в ближайшую неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Lenta.ru рекомендовал жителям Москвы и Московской области не мыть окна в течение ближайшей недели.

Как пояснил синоптик, что для мытья окон погода должна быть достаточно теплой, поскольку в зимнем пальто такие вещи делать не очень удобно, а также не должно быть дождей.

«В течение предстоящей недели очень сильных осадков не ожидается. Прогнозируется теплая погода. Максимальное значение температуры в полуденные часы будет достигать 10 градусов, но это еще прохладно для мытья окон», - заявил эксперт, но уточнил, что погода будет облачной, а также всю неделю ожидаются кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москву во второй половине недели придет похолодание. Как сообщал телеканал «360», он не исключил и возможность заморозков в ночь на пятницу, 31 марта.

Кроме того, другой ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о скачках атмосферного давления в столице на этой неделе. Как сообщали «Известия», синоптик заявил, что ожидается «барический лобзик», когда, согласно прогнозам, во вторник, 28 марта, ожидается 743 мм рт. ст., в среду, 29 марта, понижение покахателей до 737 мм рт. ст., а в четверг, 30 марта, повышение на десять единиц - до 747 мм рт. Ст.