Девять человек спасли из горящей квартиры в центре Москвы

Четырех человек спасли из горящей квартиры в центре Москвы Фото: стоп-кадр из видео

В центре Москвы разгорелся пожар в одной из квартир на Шмитовском проезде дом №11а. Из горящей квартиры удалось спасти девять человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:02. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

Открытое горение удалось ликвидировать к 17:31. Информации о площади возгорания не поступало.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые и спасли из горящего дома девять человек. Что стало причиной пожара будут выяснять специалисты, работающие на месте происшествия. О пострадавших при пожаре информации не поступало.

Ранее KP.RU писал о том, как жители района Строгино смогли снять на видео кольцо черного дыма в небе. Что могло стать причиной такого явления пока не известно.