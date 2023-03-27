В ярмарке вакансий в Москве приняли участие около 2 тысяч будущих строителей и архитекторов

В ярмарке вакансий приняли участие старшекурсники и выпускники московских колледжей строительной сферы. Фото: stroi.mos.ru.

В московской ярмарке вакансий приняли участие более двух тысяч будущих строителей и архитекторов. Учащиеся пяти колледжей градостроительной сферы смогли познакомиться с потенциальными работодателями и найти себе работу по специальности. Вакансии для начинающих специалистов предоставили 12 строительных компаний столицы.

«Мероприятие состоялось на площадке давнего партнера Стройкомплекса по работе со студентами строительных специальностей - Московского колледжа архитектуры и градостроительства. Порядка 2 тысяч студентов пяти колледжей градостроительной сферы столицы, входящих в учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ», приняли участие в ярмарке», - рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, Стройкомплекс несколько раз в год организует встречи студентов и потенциальных работодателей. В этот раз представители строительных компаний провели презентации для старшекурсников и выпускников колледжей. Молодых специалистов познакомили с имеющимися вакансиями. У студентов есть возможность найти себе постоянную работу либо же выбрать частичную занятость – например, подработку на время летних каникул или в период прохождения практики. Участники ярмарки прошли собеседования и заполнили необходимые анкеты, оставив работодателям свои резюме.

«Ярмарка вакансий собрала на одной площадке предприятия стройиндустрии Москвы и активных студентов. Первые из которых заинтересованы в грамотных, умных и умеющих работать людях, а вторые - намерены связать свою дальнейшую деятельность с градостроительством. Такой симбиоз - гарантия того, что ставящиеся перед строительным комплексом мэром Москвы Сереем Собяниным задачи будут выполняться качественно и в срок», - рассказал Сергей Левкин.

Свои вакансии студентам предоставили известные строительные компании Москвы, в числе которых - «Первый ДСК», АО «Монолитное строительное управление - 1», «Комбинат инновационных технологий - МонАрх», «Институт Мосинжпроект», АО «Московское электрооборудование и лифты», ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» и многие другие.

Для молодых участников ярмарки также организовали интересную образовательную программу. Перед студентами выступила председатель совета молодых специалистов комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, победитель всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли 2022» Валерия Тюрихова. Она провела для будущих строителей и архитекторов деловую игру «Развитие навыков работы в коллективе».