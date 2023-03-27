В честь Всемирного дня театра в продаже появились тематические карты «Тройка» Фото: Департамент транспорта Москвы

В честь Всемирного дня театра появились в продаже тематические карты «Тройка». К этому празднику было подготовлено сразу три новых дизайна. О появлении таких эксклюзивных и лимитированных карт рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Приобрести их можно будет во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская» и на сайте сувенирного магазина метро и на стойках «Живое общение».

На новых картах изображены: Московский Губернский театр, Московский академический театр Сатиры и Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Общий тираж составил десять тысяч карт.

Ранее KP.RU писал, что владельцам карты «Тройка» разрешат бесплатно парковать машины возле входа метро. Единственный нюанс — это пока только в тестовом режиме.