Врач Малиновская назвала основные способы, которые помогут избавиться от перхоти Фото: Shutterstock

Перхоть — одна из самых распространенных проблем в мире. Даже по самым скромным подсчетам от нее страдает каждый третий житель планеты. О том, как бороться с этой проблемой рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL врач Ольга Малиновская.

Первостепенно стоит сменить шампунь людям с перхотью.

Чаще всего с ней сталкиваются подростки и молодые люди, а куда реже она настигает пожилых людей. Тем не менее она может появиться в любом возрасте. Также у этой проблемы нет гендерных предпочтений.

Возникать она может как из-за неправильно подобранного шампуня, так и на фоне стресса и дефицита витаминов. Еще среди причин ее возникновения может быть неправильное питание, ношение тесных головных уборов или длительное нахождение на солнце.

Чтобы более эффективно определить характер появления проблемы стоит обратиться к трихологу, который либо поможет с выбором шампуня, либо с выбором диеты.

Ранее KP.RU писал о пользе зеленого горошка для пожилых людей. Он понижает давление, уровень сахара и холестерина в крови. Также он выводит из организма лишнюю воду и избавляет от отеков.

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