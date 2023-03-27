Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 17:05

Врач Малиновская назвала основные способы, которые помогут избавиться от перхоти

Страдающим от нее людям сначала стоит попробовать поменять шампунь
Роман ПОЛОСИКОВ
Врач Малиновская назвала основные способы, которые помогут избавиться от перхоти

Врач Малиновская назвала основные способы, которые помогут избавиться от перхоти

Фото: Shutterstock

Перхоть — одна из самых распространенных проблем в мире. Даже по самым скромным подсчетам от нее страдает каждый третий житель планеты. О том, как бороться с этой проблемой рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL врач Ольга Малиновская.

Первостепенно стоит сменить шампунь людям с перхотью.

Чаще всего с ней сталкиваются подростки и молодые люди, а куда реже она настигает пожилых людей. Тем не менее она может появиться в любом возрасте. Также у этой проблемы нет гендерных предпочтений.

Возникать она может как из-за неправильно подобранного шампуня, так и на фоне стресса и дефицита витаминов. Еще среди причин ее возникновения может быть неправильное питание, ношение тесных головных уборов или длительное нахождение на солнце.

Чтобы более эффективно определить характер появления проблемы стоит обратиться к трихологу, который либо поможет с выбором шампуня, либо с выбором диеты.

Ранее KP.RU писал о пользе зеленого горошка для пожилых людей. Он понижает давление, уровень сахара и холестерина в крови. Также он выводит из организма лишнюю воду и избавляет от отеков.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли похудеть на интервальном голодании (подробнее)