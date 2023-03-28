Овчинский: Рост добычи нефти обеспечит новая разработка ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Добывать нефть в нестандартных условиях поможет созданная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» погружная установка с линейным вентильным электродвигателем и плунжерным насосом. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новинку разработала столичная компания на своих опытных производственных мощностях, расположенных в ОЭЗ на площадке «Печатники». Установку можно применять на старых низкорентабельных скважинах или скважинах со сложным строением. Например, с большими напорами или искривленными стволами. На таких площадках для добычи нефти часто не удаётся запустить привычные станки-качалки. При этом выгоды от эксплуатации таких скважин для экономики нет никакой. Но теперь дело все пойдёт по-другому.

«Разработка позволит изменить ситуацию, - отметил глава ведомства. - Кроме того, благодаря новой продукции отпадет необходимость в капитальном строительстве громоздких конструкций наземной части – станка-качалки».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ещё одна преимущество новинки - повышенная энергоэффективность в отличие от альтернативных вариантов разработки экономически невыгодных скважин. Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, создатель установки - компании «Борец» - занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием оборудования для добычи нефти.

«В нее входят производственный блок, сервисный блок и Центр разработки нефтедобывающего оборудования (ЦРНО), - уточнил Дегтев. - Здесь специалисты разрабатывают, изготавливают и тестируют новые, передовые решения в области нефтедобычи».

Подробнее о новинке рассказал ректор Центра разработки нефтедобывающего оборудования Андрей Сагаловский. «Сердцем» установки стал линейный вентильный двигатель, имеющий модульную конструкцию. Для управления этой техникой необходим специальный алгоритм. Благодаря ему обеспечивается оптимизация работы всей установки. Этого добиваются во время изменения скорости движения поршня при заполнении насоса жидкостью и ее вытеснении. «Насос может находиться в эксплуатации с наработкой более 480 суток без отказов», - уточнил представитель компании.