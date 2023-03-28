В Москве зарегистрировали 973 новых случая заражения COVID-19 за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 973 новых случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончалось от осложнений заболевания. Такие данные на 28 марта предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Впервые с девятого января 2023 года в столице фиксируется менее тысячи новых случаев заражения.

Полностью оправиться от заболевания и всех его симптомов смогли 2265 человек. Они успешно прошли курс лечения от болезни и продолжают дышать полной грудью.

Большинство зараженных проходят курс лечения на дому, а госпитализация стала необходима для 146 пациентов. Их состояние резко ухудшилось и симптомы болезни стали проявляться сильнее обычного. Именно поэтому им понадобилось постоянное наблюдение врачей.

Ранее KP.RU писал, что по данным на 27 марта в Москве было зафиксировано 1333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Жизни семи пациентов прервались из-за осложнения болезни.