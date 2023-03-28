В 2023 году «Мосинжпроект» отмечает 65-летие

Фото: АО «Мосинжпроект»

Градостроительное развитие современной Москвы невозможно представить без Группы компаний «Мосинжпроект» – участника основных мегапроектов столицы. Этот год для инжинирингового холдинга юбилейный – 65 лет!

Свою работу в 1958 году компания начала как проектный институт. Теперь «Мосинжпроект» является одним из крупнейших отраслевых холдингов России, который по праву гордится сотнями своих реализованных проектов.

Первым подарком москвичам к юбилею компании в этом году стал запуск движения по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Старт новому маршруту дали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. В течение десяти лет реализации крупнейшего проекта мирового метростроения активное участие в нем принимал «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства. Результат впечатляет: самое длинное метрокольцо в мире – 70 километров и 31 станция. А с 2011 года специалисты холдинга участвовали в создании 70 новых станций, более 150 километров линий московского метро, в том числе 11 электродепо. Сейчас строятся участки продления Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий, новые радиальные ветки – Троицкая, Бирюлёвская и Рублёво-Архангельская.

Еще одно важное направление деятельности «Мосинжпроекта» – дорожное строительство. За годы работы с участием специалистов компании построено 6000 километров автодорог, более 100 мостов и эстакад, 300 подземных и надземных пешеходных переходов. Теперь при ее участии возводятся участки Московского скоростного диаметра и Южной рокады, дороги в Новой Москве и других столичных территориях развития.

Есть в портфолио холдинга и уникальные объекты гражданского строительства. Среди них – реконструированная Большая спортивная арена «Лужники», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, парк и концертный зал «Зарядье». Этот список скоро пополнится возводимым компанией в столице комплексом зданий Национального космического центра. А в Магнитогорске холдинг продолжает работу над многофункциональным общественным пространством «Притяжение».

Проектирование уникальных сооружений сегодня выполняется проектными подразделениями «Мосинжпроекта» с помощью технологий информационного моделирования. Стоит также отметить, что компания тщательно соблюдает необходимые нормы качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Благодаря своему активному развитию в разных направлениях инжиниринговый холдинг включен в ТОП-100 крупнейших компаний России и возглавляет отраслевые рейтинги в сфере инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства.

В планах у Группы компаний «Мосинжпроект» – выход на новые рынки, расширение региональных и международных связей и продолжение многогранной работы на благо Москвы и москвичей.

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