«Измерить ожидания»: Центробанк России и правительство Москвы расширяют мониторинг экономики столицы

Фото: Мария Багреева (в центре) и Ирина Тимоничева (слева) на пресс-брифинге / Департамент экономической политики и развития города Москвы

Как поживает бизнес Москвы? Вопрос непростой. Да, Мосстат регулярно «оцифровывает» основные параметры жизни столичной экономики, профильный департамент выстраивает экономическую политику в городе, но о состоянии бизнеса лучше всего знает только сам бизнес.Именно поэтому Центробанк России вместе с правительством Москвы расширяет свой проект по мониторингу ключевых показателей экономики, который проводится на основе опроса деловых людей столицы.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

«Опрос Банка России дает возможность агрегировать мнения предпринимателей о текущей ситуации в экономике и отдельных отраслях, «измерять» их ожидания и собирать оценки экономических рисков и тенденций, – пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева. - Данные опросов теперь будут использоваться Москвой для формирования краткосрочных экономических прогнозов, принятия управленческих решений и анализа их эффективности».

Кроме того, Банк России учитывает полученную от предприятий информацию для принятия решений по ставкерефинансирования и прогноза инфляции. При этом для всесторонней оценки экономической ситуации в городе важен вклад максимального количества предприятия, независимо от сферы и масштаба компании.

Добавим, что участие в мониторинге выгодно и самому бизнесу.

«Хочу отметить три момента. Первый – это возможность видение на свой бизнес вложить в оценку экономической ситуации, - пояснила Ирина Тимоничева. – Второе – возможность получать аналитические материалы от Банка России, видеть сводную оперативную оценку участников программы мониторинга. И третье – это партнерские программы для участников программы. Сотрудники Банка России приходят онлайн или оффлайн в коллективы и проводят мероприятия по финансовому просвещению».

ПЯТЬ МИНУТ В МЕСЯЦ

Мария Багреева добавила, что бизнесу данные мониторинга будут полезны для бизнес-планирования, разработки или корректировки инвестиционных проектов, а также определения приоритетов в маркетинге и управлении компаниями. С участниками опроса планируется организовать серию семинаров, объясняющих как пользоваться мониторингом Центробанк России, а также получить отзывы для доработки аналитического обзора Департамента экономической политики и развития города Москвы, чтобы он был максимально полезен и удобен для бизнеса.

Отметим, что мониторинг экономики Банком России ежемесячный. Ограничений нет - принять участие в опросе могут компании из всех отраслей экономики столицы. Тестовый сбор анкет проводится через личный кабинет на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru. Причем, предпринимателям нужно потратить буквально минуту на регистрацию и минут пять для заполнения анкеты раз в месяц.