Баста дал концерт на станции «Курская» Кольцевой линии метро в Москве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На станции «Курская» Кольцевой линии Московского метро прошел мини-концерт популярного исполнителя Басты. Это выступление состоялось в рамках проекта «Музыка в метро». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Баста дал концерт на станции «Курская» Кольцевой линии метро в Москве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Артист исполнил свои главные хиты: «Выпускной», «Моя игра», «Сансара» и «неболей».

Баста дал концерт на станции «Курская» Кольцевой линии метро в Москве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зрители столь неожиданного концерта отложили свои дела и наслаждались живым исполнением любимых композиций. Ранее на площадках этого проекта уже выступали: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и группа «Самоцветы».

Баста дал концерт на станции «Курская» Кольцевой линии метро в Москве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году в рамках этого проекта подготовлено с VK Музыкой еще немало выступлений известных музыкантов.

Баста дал концерт на станции «Курская» Кольцевой линии метро в Москве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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