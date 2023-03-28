Терапевт Алексеева рассказала о проблемах со здоровьем на фоне перепадов давления Фото: Shutterstock

Резкие перепады атмосферного давления могут крайне негативно сказаться на метеозависимых людях, поэтому готовиться к таким изменениям стоит заранее. На фоне перепадов могут начаться различные проблемы со здоровьем и о девяти из них рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Лариса Алексеева.

Она также отметила, что чем больше интервал, на который резко повышается давление, тем тяжелее его переносят метеозависимые.

Среди проблем могут возникать: головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой, боли в суставах, различные нарушения сна, апатия, постоянная усталость, раздражительность, эмоциональные расстройства поведения и необоснованные приступы агрессии.

В эти дни стоит следовать всем рекомендациям врачей и вовремя принимать лекарства, которые вам назначил специалист.

Ранее KP.RU писал, что на этой неделе в Москве ожидаются сильные скачки атмосферного давления. Самый сильный перепад будет с 29 на 30 марта. Значения атмосферного давления изменяться с 737 до 747 миллиметров ртутного столба

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Нам бы понедельники, взять и отменить: почему мы не любим начало рабочей недели (подробнее)