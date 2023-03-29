Облачная погода, дождь и до +10 градусов ожидаются в Москве 29 марта

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба Фото: Антон ФОКИН

В Москве в среду, 29 марта, прогнозируется облачная и дождливая погода. Днем столбики термометров покажут около восьми-десяти градусов тепла. Ночью воздух остынет до двух-четырех градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 741 мм ратного столба, что немного ниже нормы. Влажность – 80%. В городе будет дуть восточный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью в столице ожидаются небольшие осадки, небо затянут облака.

Днем 30 марта температура воздуха составит +5…+7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Прогнозируется облачная погода и атмосферные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается похолодание до минусовых температур в ночь на 31 марта. Местами подморозит до -3 градусов.