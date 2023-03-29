Вице-мэр Ефимов: назначен оператор для редевелопмента на улице Обручева в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Комплексным развитием участка на юго-западе столицы по адресу Обручева, 23-25А (рядом с м. «Калужская») займется городской оператор. Правительство Москвы назначило ответственным за территорию казенное предприятие «Управление гражданского строительства».

— На участке планируется возвести объекты общественно-деловой застройки, где смогут трудоустроиться более тысячи человек. Объем вложений в реализацию проекта составит семь миллиардов рублей. Благодаря развитию участка в бюджет города ежегодно будет поступать почти 426 миллионов рублей, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реорганизация ждет участок в 9,31 га. Он расположен между между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Сейчас здесь автобаза, автомойки и гаражи. Это неэффективное использование городской земли. На участке планируется возвести порядка 61 тысячи «квадратов» общественно-деловой застройки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман уточнил, что в ходе комплексного развития территории построят школу и детский сад:

— Общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, а также физкультурно-оздоровительного комплекса со скалолазным центром площадью более девяти тысяч квадратных метров.

Кроме того, возведут помещения для общепита, банковских отделений и торговые площади. Территорию ждет озеленение и благоустройство.

Программа КРТ в Москве позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиционный эффект от ввода земель в оборот оценивают в семь триллионов рублей, а бюджетные отчисления составят около трех триллионов рублей. Реорганизацию участка может провести его собственник, городской оператор или инвестор, которого выбирают по результатам торгов.