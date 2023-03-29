Владислав Овчинский: всех желающих приглашают установить рекорд и принять участие в масштабном онлайн-квизе о промышленности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Книге рекордов России может появится новое достижение: в Москве организуют масштабный виртуальный квиз на тему промышленности. Квиз — это командная интеллектуальная викторина. Она пройдет 15 апреля. Планируется, что на мероприятие могут зарегистрироваться более двух тысяч человек со всей страны.

— Квизы о работе и истории развития столичных фабрик и заводов стали одним из самых популярных направлений проекта «Открой#Моспром». За пять лет в них приняли участие более 15 тысяч человек. В этом году мы решили провести масштабный онлайн-квиз о промышленности страны, в котором специальный раунд будет посвящен промсектору столицы. Единовременно мы планируем собрать свыше двух тысяч участников и установить всероссийский рекорд самой многочисленной онлайн-игры на индустриальную тему, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В предстоящей игре будет шесть раундов, в каждом по шесть вопросов. Участникам дается время на размышление и чтобы написать ответ. В викторине вопросы про разные предприятия и продукты, которые они выпускают. В том числе ряд задач посвящен московским производителям.

Победителям квиза вручат сертификаты. Их можно будет потратить в магазинах и онлайн-сервисах. Больше подробностей о проекта на поратле «Открой#Моспром» — otkroimosprom.ru.

Квиз подготовили с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Оно при поддержке Минпромторга развивает промышленный туризм. Цель — продвинуть технологический и кадровый потенциал отечественных производителей.

— Развитие промтуризма способствует повышению инвестиционной привлекательности регионов. Открывая двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производств. Предприятия формируют новый имидж современной российской промышленности, — объяснила директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Захарова считает, что наступает эра открытой промышленности:

— Квиз позволит узнать, где производят «Ласточки», которые ежедневно перевозят нас по МЦК, как в России создаются экраны для смартфонов и какую роль играет сибирский химкомбинат в производстве круассанов. Уверены, квиз позволит узнать много нового о настоящем и будущем российской промышленности, развеять устоявшиеся стереотипы и познакомиться с настоящими мастерами своего дела.