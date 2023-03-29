Названы самые востребованные в Москве профессии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самыми востребованными специалистами для компаний малого и среднего бизнеса в Москве стали профессии в финансовой сфере. Об этом РИАМО рассказал глава комитета Московского отделения «Опоры России» по трудовым отношениям и рынку труда Сергей Анисимов.

Согласно приведенным результатам опроса, потребность в сотрудниках озвучили кредитные и микрофинансовые организации (63%), а также банки (11%) и лизинговые компании (5%).

Отмечается, что на сегодняшний день в банковском секторе Москвы наблюдается дефицит операционистов. Кроме того, ищут и узкопрофильных сотрудников, среди которых специалисты по защите данных, построении филиалов и формировании маркетинговой политики.

Анисимов заявил, что подобная ситуация связана с дисбалансом в системе образования. Как он отметил, на данный момент наблюдается дефицит рабочих и профицит сомнительных экспертов финансово-правовой сферы.

Кроме того, сообщается, что стабильно не хватает квалифицированного персонала в медицине (16%). «Сложность этой отрасли в том, что мы имеем дело с ограниченным количеством специалистов. Не только врачом, даже медсестрой невозможно стать, кончив шестимесячные курсы», - заявил эксперт.

Ранее ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве «Смарт персонал» Екатерина Илларионова в беседе Life.ru заявила, что через пять лет в Москве станут востребованы специалисты по обучению русскому языку как иностранному, а также педагоги с несколькими областями знаний.

Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров назвал месяцы, в которые компании ищут специалистов на руководящие должности. Как сообщал телеканал «360», по его словам, таким периодом становится временной промежуток с ноября по декабрь, поскольку многие компании подводят итоги года и прощаются с теми, кто не оправдал ожиданий.

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