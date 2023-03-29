Огнеборцы спасли щенка из горящей квартиры на юго-западе Москвы

Возгорание произошло в квартире в Коньково Фото: ГУ МЧС России по Москве

Сотрудники МЧС спасли щенка из горящей квартиры на юго-востоке столицы. Огнеборцы нашли животное, сделали ему массаж и полили водой, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в квартире, расположенной в районе Коньково. Хозяйка дом самостоятельно эвакуировалась, она взяла с собой собаку и одного щенка. Второго питомца женщине найти не удалось. Пожарные приступили к тушению и поиску малыша. Квартира была плотно задымлена, несмотря на это им удалось найти щенка. Питомец жив.

«Совсем крошечный, глаза еще не открыл и почти не дышал. Я максимально аккуратно приступил к массажу щенка, одновременно поливая его водой», - рассказал сотрудник МЧС.

Ранее KP.RU писал, что 27 марта девять человек спасли из горящей квартиры в центре Москвы. Открытое горение ликвидировали в течение получаса, был риск распространения пламени на другие постройки. Причины случившегося устанавливаются.