В Москве полицейские задержали поджигателя автомобиля Range Rover

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества Фото: прокуратура Москвы

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Это 32-летний безработный житель столицы, ранее он был судим, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью в субботу, 25 марта, во дворе жилого дома на Садово-Черногрязской улице. Злоумышленник поджег иномарку, огонь перекинулся на соседний автомобиль. От действий подозреваемого пострадало два автомобиля. Общая сумма материального ущерба не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Расследование контролирует прокуратура.

Напомним, о произошедшем стало известно 26 марта: неизвестные сожгли Range Rover на Садово-Черногрязской улице в центре Москвы. Правоохранители искали злоумышленников.

Ранее KP.RU писал, что автомобиль певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве. Ремонт иномарки обойдется в 250 тысяч.