Вице-мэр Владимир Ефимов: в Москве в январе выросло производство обуви в полтора раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за январь 2023 года столичные обувщики выпустили на 48,3% больше продукции, чем в том же месяце 2022-го.

— В январе этого года московские компании выпустили 148,8 тысячи пар обуви — это в 1,5 раза превышает показатель аналогичного месяца 2022 года. Сегодня в городе работает свыше 200 предприятий легкой промышленности, на которых трудоустроены более 10 тысяч человек, – рассказал Владимир Ефимов.

Рост объемов производства вице-мэр объяснил возросшим спросом на продукцию отечественных производителей после ухода с российского рынка ряда зарубежных брендов.

Правительство Москвы создало для бизнеса любого размера — как МСП так и корпораций — комфортные условия. Компаниями доступны более 20 мер системной поддержки. В их числе целевые займы и субсидии. Размещая производства в столице, инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта и развитую инфраструктуру для организации и деятельности предприятия.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что благодаря усилиям бизнеса и поддержке властей произведенные в столице товары легпрома не уступают иностранным брендам по качеству и внешнему виду.

— Кроме того, столичные компании постоянно расширяют свой ассортимент. Например, недавно резидент ОЭЗ «Технополис Москва» «Ортомода» запустил в серийное производство прогулочную обувь из переработанного пластика. Она имеет специальную конструкцию и ортопедическую стельку, которая помогает поддерживать и корректировать анатомию стопы, – отметил Овчинский.